"Finalmente Campioni! Vamos". Anche il Cholito Simeone esulta per la vittoria! | VIDEO

Giovanni Simeone aveva sperato fino all'ultimo di far parte di questa Nazionale. Alla fine Scaloni ha preferito puntare su altri calciatori e, visto com'è andata a finire, è impossibile dargli torto. Passata l'amarezza per la mancata convocazione ai Mondiali, anche il Cholito ieri si è goduto l'eroica vittoria dei suoi compagni di squadra in finale contro la Francia.

Su Instagram l'attaccante del Napoli ha pubblicato una storia nella quale sfoga la sua esultanza con un accorato "Vamos". Guarda il video in allegato.