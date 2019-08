Josep Pedrerol, collega spagnolo de "El Chiringuito", si schiera a favore di James Rodriguez nel suo consueto editoriale giornaliero:

"Zidane è sempre stato un gran gestore di gruppi più che un capo. Non capisco perchè questo cambio di rotta nei confronti di James Rodriguez. I due non devono andare a cena insieme o essere amici, qui si tratta di schierare in campo i migliori giocatori a disposizioni e James è uno di questi, punto!".