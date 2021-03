Cristiano Ronaldo, la sorella lo difende: "Il Portogallo è stato derubato, ha difeso la patria"

Ultime notizie calcio - Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha difeso suo fratello con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

"Il Portogallo è stato scandalosamente derubato. Con il suo gesto Cristiano ha dato voce alla nostra protesta. Ha fatto un gesto per sottolineare che la palla era entrata di 30 cm e poi un altro per dire che non valeva la pena continuare la partita dopo quel gol non assegnato. Pieno di rabbia per quanto accaduto, per il furto subito dalla patria che tante volte ha difeso con le unghie e con i denti, ha gettato a terra la fascia. Una freddezza incredibile perché probabilmente la volontà sarebbe stata quella di tirarla in faccia all'arbitro. Nonostante tutto questo, alcuni hanno osato criticare il suo atteggiamento e sono rimasta stupita. Il nostro paese è triste, continua ad avere dei media che manipolano e un pubblico cieco. Congratulazioni Cristiano per il tuo gesto in difesa del Portogallo".