Clamoroso Sabatini: "Io Spalletti non lo sopporto! Preferisco Pioli perché..." | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Ha del clamoroso quanto dichiarato dal giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, che è tornato a parlare di Luciano Spalletti a Kick Off Talk su Twitch, un format de Il Pengwin.

Sabatini attacca Spalletti in diretta: non lo sopporto

A proposito di Luciano Spalletti, Sandro Sabatini ha dichiarato:

"Io Spalletti e Conte non li sopporto! E quindi se mi chiedi chi è il miglior allenatore tra Pioli, Conte e Spalletti, se io fossi un presidente o un direttore sportivo io prenderei come allenatore Pioli! Quei due non li sopporto: ad uno non gli va bene mai quel che fai sul mercato, all'altro non gli va mai bene quello che dicono i giornalisti. Io invece la sera verso una certa ora voglio cenar tranquillo e io con Pioli ceno tranquillo, in casa. Mentre quando vedo la partita la domenica mi trovo anche abbastanza bene. Quindi senz'offesa per Conte e Spalletti, ma io preferisco Pioli".

Telefonata Sabatini-Spalletti: il racconto

E proprio Sandro Sabatini ha svelato cos'è successo in settimana con Luciano Spalletti dopo la querelle a distanza nel post partita di Francoforte-Napoli. Spalletti aveva infatti commentato negativamente, fuorionda su Sky, le dichiarazioni di Sabatini pochi minuti prima a Canale 5 dopo che era tornato a parlare di Totti e Icardi e le questioni con Spalletti.

Sabatini a Pressing ha raccontato la telefonata poi avvenuta realmente: