E' stata una stagione molto difficile l'ultima al Napoli per Vlad Chiriches. L'ex difensore del Tottenham, infatti, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che lo hanno condizionato e non poco il suo rendimento. Anche per questo, nonostante sia in vacanza, il centrale non si ferma ed anzi continua a lavorare, come raccontato dalla sua storia su Instagram in cui lo si vede con le gambe nel ghiaccio.

