Ultimissime calcio Napoli- "Grazie Napoli. Grazie a tutti per il vostro sostegno, ho vissuto insieme a voi 4 anni straordinari e vi porterò sempre nel cuore. Anche se vado via avrò sempre con me il mio piccolo napoletano DOC che mi ricorderà sempre quanto mi ha dato questa città. Napoli mi mancherai!!! Grazie": questa la lettera d'addio ai napoletani di Vlad Chirches. Il difensore è ufficialmente un nuovo calciatore del Sassuolo.

