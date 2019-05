Clima sereno e disteso a Castel Volturno. Tommaso Starace, lo storico magazziniere del Napoli, come ogni giorno prepara il caffè a calciatori, Ancelotti e staff. Oggi però Lorenzo Insigne gli ha preparato uno spiacevole sorpresa. Si è nascondo in uno dei corridoi del centro tecnico per poi spaventarlo e immortalare tutto sui suoi social network.

In allegato il video