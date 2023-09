Cerchione: "Napoli un punto guadagnato, squadra inguardabile per 70 minuti"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, dopo una prestazione opaca a Marassi contro il Genoa, ha strappato un punto ai padroni di casa bloccando la gara sul 2-2. Il collega Luca Cerchione ha commentato la gara tramite il suo profilo Twitter:

“Un punto guadagnato più che due persi: Napoli inguardabile per 70’. Per velocità di manovra è parso solo un lontano parente di quello ammirato fino allo scorso 4 giugno. Garcia l’ha ripresa con i cambi che hanno dato un pizzico di brio al giro palla, a dimostrazione di quanto poco sarebbe bastato per fare bene. Inutile parlare dei singoli, stasera, perché per gran parte della gara è stata tutta la squadra a fare male”.