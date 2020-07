Ultime notizie calcio Napoli - Edinson Cavani, con un bel video, ha salutato il PSG. E' scaduto, infatti, il suo contratto con il club parigino ed il suo futuro al momento risulta essere a dir poco incerto. Per questo motivo i tifosi del Napoli hanno chiesto su Twitter al calciatore di tornare all'ombra del Vesuvio, a dimostrazione del fatto che non è stato assolutamente dimenticato quanto è riuscito a fare in azzurro.