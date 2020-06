"C'è solo un capitano!" Insigne sorride, saluta e ringrazia la folla in stazione [VIDEO]

Festa Napoli-Juventus - Ha tirato magistralmente il primo rigore, ha messo in difficoltà Buffon su punizione nella ripresa ed ha corso 90' senza mai risparmiarsi, dando una grossa mano anche in fase difensiva ai compagni: Lorenzo Insigne è un capitano maturo adesso e la notte di Napoli-Juve, finale di Coppa Italia, è anche la sua notte con il trofeo alzato alto nel cielo di Roma, dell'Olimpico.

Al rientro a Napoli, in stazione, grosso entusiasmo e sostegno anche per lui oltre che per Dries Mertens: "Un capitano, c'è solo un capitano", gli han intonato i tifosi. Lorenzo saluta, ringrazia e sorride.

