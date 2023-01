"C'era Lupin!" Tifosi scherzano con Omar Sy: "Per questo la Juve non ha rubato" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Alcuni tifosi, e non solo, che erano in Tribuna Vip per Napoli-Juve hanno avuto l'occasione di vedere Omar Sy: per chi non lo conoscesse, si tratta dell'attore, comico, cabarettista e doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane, protagonista di 'Quasi Amici' e recentemente della serie 'Lupin' di Netflix.

Omar Sy a Napoli

Omar Sy al Maradona per Napoli-Juventus

"C'era Lupin al Maradona! Per questo motivo la Juve non ha rubato", scherzano i tifosi su TikTok. Il volto noto del cinema è stato ospite degli azzurri al Maradona per Napoli-Juventus. Omar Sy ha ricevuto una maglia personalizzata con tanto di numero 10, consegnatagli da Aurelio De Laurentiis: «Abbiamo un nuovo tifoso», ha scritto il club sui social.

Omar Sy con De Laurentiis

Clicca su play per guardare il video: