Incredibile Buffon, su Whatsapp gira la fake news sulla sua morte: smentita subito la bufala

Ultime notizie calcio. Neanche l'emergenza Coronavirus limita alcuni sciacalli del web che continuano a far girare fake news. L'ultima in ordine di tempo riguarda Gigi Buffon, portiere della Juventus suo malgrado protagonista di una bufala: nelle ultime ore starebbe infatti circolando soprattutto su Whatsapp una notizia che riporterebbe la morte dell'estremo difensore. Questo è ovviamente falso e per fortuna il caso è rientrato pur senza una smentita ufficiale da parte del gocatore e del suo entourage. Si tratta però dell'ennesimo gesto deprecabile del quale, soprattutto in questo periodo, non se ne sente assolutamente il bisogno.