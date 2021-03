Boca Juniors-River Plate, la palla si ferma sulla linea di porta. Il telecronista: "Ha soffiato Maradona!" [VIDEO]

Notizie Calcio - Episodio incredibile nei minuti finali del Superclásico Boca Juniors-River Plate, quando il River non è riuscito a segnare per un rimbalzo che ha sfiorato le leggi della fisica. Al 89′ Girotti ha crossato in area un pallone deviato da un difensore del Boca, e clamorosamente la palla ha compiuto due rimbalzi per poi uscire dallo specchio.

Il telecronista di Sportitalia Francesco Letizia ha sottolineato l’assurdo evento, cercando di giustificare quel rimbalzo attribuendolo ad un aiuto dall’alto, quasi divino. “La palla non entra, non ci crede neanche Riquelme. Qualcuno dall’alto ha soffiato, quella zolla ha sicuramente il numero dieci sulle spalle. Probabilmente l’ha guidata Diego Armando Maradona dall’alto”.

Guarda in basso per vedere il video.