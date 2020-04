Bel gesto di Politano, all'asta la maglia Champions contro il Barcellona: il ricavato andrà in beneficenza alle famiglie napoletane [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Splendida iniziativa di Matteo Politano, attaccante del Napoli arrivato in azzurro a gennaio. L'ex Inter, come annunciato sui propri canali social, ha aderito ad una delle tante iniziative nate in questo momento di difficoltà per sostenere le famiglie della città partenopea. Per farlo ha deciso di mettere all'asta la maglia indossata (con tanto di firma) nel match di Champions contro il Barcellona. Per maggiori informazioni e per partecipare all'asta vi basterà visitare il sito di riferimento oppure collegarvi all'account Instagram dello stesso Politano.

