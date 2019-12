"Auguro sinceramente le migliori fortune al Napoli anche se qualcuno in malafede non ci crederà! Ma ancora una volta, come con Higuain nel 2016, ci ho visto giusto!

Napoli, Ancelotti esonerato il giorno della qualificazione agli ottavi di Champions". Così su Twitter Paolo Bargiggia dopo l'esonero di Ancelotti.