Bargiggia attacca ancora il Napoli: "Ridicoli! Mi attaccarono su Higuain, tutti sanno com'è andata a finire"

Paolo Bargiggia su Twitter continua a dirne di ogni sulla SSC Napoli. Il giornalista scrive:

"La cultura sportiva e lo spessore del Napoli la si vede quando alla fine della presentazione della squadra a Dimaro, i giocatori e il pubblico intonano :"chi non salta bianconero è...". Complimenti. Come quando il club fece un comunicato contro il sottoscritto per dire che scrivevo falsità su Higuain. E tutti sanno com'è andata! #Ridicoli".

La cultura sportiva e lo spessore del @sscnapoli la si vede quando alla fine della presentazione della squadra a Dimaro, i giocatori e il pubblico intonano :"chi non salta bianconero è...". Complimenti. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 26, 2019

Come quando @sscnapoli fece un comunicato contro il sottoscritto per dire che scrivevo falsità su @G_Higuain . E tutti sanno com'è andata!#ridicoli https://t.co/AVicQ5z4nt — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 26, 2019