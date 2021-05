Ultime notizie calcio Napoli - Caterina Balivo, conduttrice televisiva e tifosa del Napoli, ha twittato al termine di Napoli-Cagliari 1-1:

"Un pari che ci va un po' stretto! Bel gol di Osimhen! E per me era valido anche il secondo, annullato dall'arbitro! Forza ragazzi, non demoralizziamoci! Bravi anche Meret e Demme!"