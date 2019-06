Auriemma: "Napoletani, facciamo schifo quando non ci comportiamo da popolo unito"

Raffaele Auriemma, giornalista Mediaset, ha scritto un messaggio su Facebook:

"Vorrei contestare quello che considero un atteggiamento per nulla sportivo e frutto di un'ignoranza gretta ed inguaribile: la dittatura del tifoso. Molti, di tutte le squadre, non sanno accettare un punto di vista diverso dal proprio. E la pratica diventa ancora più frequente e feroce quando si tratta di tifosi del Napoli. Io non la penso come te? E allora tu ti senti nel diritto di dirmi che "devo andare a tifare per un'altra squadra" o peggio "devo andare a fare le telecronache delle partite di Sarri". Fermo restando che non ci troverei niente di male, essendo io un professionista del ramo, ma trovo davvero disgustoso questo modo di fare, unito alla capacità tutta partenopea di dividerci anche sulle cose che ci tengono uniti. Vi dispiace se dico che "facciamo schifo" quando ci comportiamo non da popolo unito? Ebbene sì, "facciamo schifo" e bene fanno quelli che poi ridono di noi..."