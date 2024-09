AS, Calemme: "Gravissime vicende legate agli Ultras di Torino, Milano e Roma negli ultimi anni, dov'è l'indignazione?"

Notizie Calcio Napoli - Mirko Calemme, giornalista e corrispondente per AS, via X ha scritto:

"Leggo che, in virtù dei fatti di Cagliari, ci sarebbe addirittura chi chiede la chiusura del settore ospiti per JuventusNapoli per difendere il civilissimo pubblico torinese. Tralasciando il fatto che il lancio di bengala di domenica sia partito proprio dal settore rossoblù (ed è stato sottolineato davvero poco) , inviterei maggiore cautela visto che, negli ultimi anni, di gravissime vicende relative agli ultras se ne sono viste e sentite proprio a Torino (dove, visto che in questi giorni si parla di striscioni, abbiamo tristemente letto più volte quello che ha umiliato la terribile tragedia di Superga), Milano e Roma (nel penultimo derby, altro che bengala: ci fu un lancio di bombe e un ragazzo è vivo per miracolo, e ora ha solo un orecchio). E non mi pare di aver mai letto appelli per vietare le trasferte alle tifoserie di queste città".