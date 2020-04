La ACBC è un'impresa italiana che produce scarpe da lavoro. In questo periodo complicato, hanno pensato di dar vita ad una interessante iniziativa di beneficenza: si sono resi disponibili a donare scarpe a tutti i medici in prima linea nella lotta contro il coronavirus. L'iniziativa ha coinvolto anche l'attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano che ha ripubblicato il messaggio nelle sue storie di Instagram. In allegato la foto:

