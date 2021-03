"Algerino di m***a!". Insulti razzisti su Instagram, Ounas si sfoga! [FOTO]

Ultimissime notizie. Spiacevole episodio che ha coinvolto un giocatore del Napoli in prestito al Crotone, Adam Ounas. L'attaccante franco-algerino è reduce dalla vittoria in campionato contro il Torino, condita da un gol arrivato al minuto 94': per Ounas si tratta del secondo gol in questa stagione. Peccato, però, che stavolta si sia dovuto subire gli insulti di stampo razzista provenienti, probabilmente, dalla tifoseria avversaria del Torino. Ounas, però, stavolta ha pubblicato i messaggi che gli sono arrivati in direct su Instagram, per smascherare chi lo aveva insultato in privato.

Insulti razzisti ad Ounas

"Speriamo che muori presto algerino di m****a". "Continua a rubare che è il tuo mestiere... figlio di p*****a". Questi i messaggi che Ounas ha ricevuto e poi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. "Ancora?" la risposta perplessa del calciatore, che si sarà chiesto se è normale ricevere insulti di questo genere per una partita di calcio, nel 2021. Massima solidarietà da parte della nostra redazione ad Adam.