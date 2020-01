Serie A, striscione choc dei tifosi della Lazio a Trigoria: "Zaniolo come Rocca, Zoppo de Roma" [FOTO]

Serie A - Roma-Lazio, domani il derby. Intanto, come mostra l'immagine riportata da Tuttomercatoweb, appare uno striscione shock a Trigoria, alla vigilia del derby della capitale. "Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma", è questo il triste messaggio scritto dai tifosi della Lazio e lasciato fuori i cancelli del centro d'allenamento della Roma. Ancora Zaniolo nel mirino dei tifosi biancocelesti, dopo i ripetuti cori della Curva Nord "Zaniolo salta con noi" in Lazio-Sampdoria, all'indirizzo dello sfortunato giovane calciatore costretto a subire l'intervento al ginocchio a causa della rottura del legamento crociato. Nello striscione appare anche una carrozzina per disabili.