Verona, esonerato Cioffi: i nomi per la panchina, non è da escludere una sorpresa

Napoli Calcio - Salta un’altra panchina in Serie A: si tratta di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Hellas Verona, in uscita in queste ore dal club veneto e con tanto di comunicazione giĂ eseguita. L'allenatore paga il k.o. di ieri a Salerno ma in generale le quattro sconfitte consecutive e un avvio di stagione in generale non convincente.Â

Esonero Cioffi al Verona, i possibili sostitutiÂ

Come riporta Tuttomercatoweb ora sono due i nomi caldi per la successione: Aurelio Andreazzoli, che rappresenta la prima idea del presidente Setti, e l’alternativa Diego Lopez. Tuttavia attenti anche alla sorpresa: Salvatore Bocchetti, attuale allenatore della Primavera, in stile Monza con la sorpresa Palladino.