Valentini, ex FIGC: "Il 2021 anno straordinario per il calcio italiano, per il 2022 c'è una speranza"

Notizie calcio. Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sportivamente è stato un anno incredibile per lo sport italiano. La vittoria dell'Europeo è stato un trionfo stra-meritato per i ragazzi di Mancini. Ora speriamo che il 2022 ci dica bene con questi maledetti spareggi, perchè immaginare il secondo mondiale di fila senza l'Italia sarebbe una tragedia sportiva e non solo. Sarà fondamentale recuperare la migliore condizione del gruppo storico degli Europei per riuscire ad affrontare al meglio questa sfida. Mancini segue con attenzione Scamacca come novità in attacco, che ultimamente è stato il problema maggiore della Nazionale".