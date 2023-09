ULTIM'ORA - Serie A, salta la panchina di Paolo Zanetti: l'Empoli richiama Andreazzoli

Ultime news Serie A - Dopo il 7-0 contro la Roma e il difficile inizio di stagione, in casa Empoli si è deciso di procedere per il cambio in panchina: i toscani hanno deciso di esonerare Paolo Zanetti. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma al suo posto torna Aurelio Andreazzoli, ad annunciarlo è Sky Sport:

"L'allenatore già qusto pomeriggio dovrebbe guidare l'allenamento. Si tratta della sua quarta esperienza sulla panchina dell'Empoli. La prima riportando la squadra in Serie A e venendo esonerato dopo 12 giornate. La parentesi con Iachini però dura poco e torna Andreazzoli a Empoli senza però evitare la retrocessione. Torna all'Empoli nel 2021 con il club neopromosso in Serie A e rimane per tutta la stagione portando la squadra alla salvezza tranquilla. Ma a fine stagione viene sollevato dall'incarico. Ora l'allenatore è reduce dall'esperienza dello scorso anno in Serie B con la Ternana".