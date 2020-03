Caos attorno al mondo del calcio. Al Tardini di Parma si deve giocare il match tra i gialloblu e la SPAL alle 12.30, ma al momento dell'ingresso in campo i calciatori delle due squadre si sono accomodati in panchina senza calcare il terreno di gioco per cominciare a giocare. Per il momento non si gioca, causa Coronavirus, i calciatori non hanno voluto giocare. Entro trenta minuti si prenderà una decisione definitiva.