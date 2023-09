ULTIM'ORA - Milan-Verona, slitta l'inizio alle 15:25: sopralluogo dell'arbitro dopo la bomba d'acqua

Ultime news Serie A - Il Milan ospita il Verona a San Siro dove una violenta bomba d'acqua che si è abbattuta verso le 14 sul terreno di gioco di Milano. In questi minuti, l'arbitro e i due capitani sono entrati in campo per il sopralluogo per testare le condizioni del terreno di gioco.

AGGIORNAMENTO 15.05 - La partita slitta alle ore 15:25, come comunicato ufficialmente dalla Lega Serie A e da DAZN. Adesso i titolari faranno rientro in campo per un ulteriore riscaldamento pre-partita.

Il sopralluogo dell'arbitro Maresca con Leao e Faraoni è stato fatto alle ore 15: slitta quindi sicuramente l'inizio del match. Provano il rimbalzo del pallone in più punti, con i tifosi che attendono con un "oooooh" ogni lancio di palla dell'arbitro ed esultano quando la palla rimbalza bene. Il campo di San Siro sembra aver drenato bene, ma è quasi certo che si rinvierà il via di almeno un quarto d'ora per far sì che le condizioni migliorino ulteriormente.