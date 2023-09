Juventus, Pogba positivo al testosterone: ecco quanti anni di squalifica rischia

Ultime notizie Serie A - Il centrocampista francese Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Lo apprende l'ANSA da ambienti sportivi.

Come racconta l'edizione online di Repubblica,

"nelle sue urine, subito dopo la partita del Friuli in cui non è neanche sceso in campo, sono state ritrovate tracce di testosterone. Positività al doping che, se confermata dalle controanalisi, rischia di mettere fine alla sua carriera: a 30 anni una squalifica di quattro anni sarebbe un fardello troppo pesante. Specialmente considerando i tanti problemi fisici e l'inattività degli ultimi tre anni"