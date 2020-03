Sportmediaset - Tre date per la ripresa della Serie A, il 18 giugno la finale di Coppa Italia

L'allarme Coronavirus ha condizionato il mondo del calcio, tutte le attività sono sospese fino al 3 aprile. Europeo rinviato all'anno prossimo per far sì che i campionati e le coppe europee possano concludersi. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.it.

Facendo i conti della serva e limitandoci alla Serie A, ci sono ancora da giocare 12 partite di campionato, i recuperi (per chi li ha), e tre partite di Coppa Italia (il ritorno delle semifinali e la finale). Cercando di essere ottimisti le date per ripartire sono il 2, il 9 o il 16 maggio. Nel primo caso si riuscirebbe a chiudere la stagione il 28 giugno come chiesto dalla Uefa, negli altri due, più probabili a oggi, si sforerebbe luglio (il 5 o il 12). In ogni caso si tratterebbe e si tratterà di calendari affollati con 4 turni infrasettimanali sicuri più le coppe per le italiane ancora in corsa. La Coppa Italia finirebbe al 20-21 maggio per le semifinali e al 18 giugno per la finale.