UFFICIALE - Venezia promosso in Serie A! 2-1 al Cittadella dopo 180' ai Playoff

E' appena terminata la gara di ritorno dei Playoff di Serie B. È il Venezia la terza squadra promossa in Serie A dopo il lungo percorso dei play-off promozione. Non è arrivata la prima storica promozione in A del Cittadella che però se l'è giocata con i denti e fino alla fine. Sfortunata e incapace di sfruttare il vantaggio numerico nella gara di ritorno. Poi la beffa nel recupero.

Venezia-Cittadella, Venezia promosso in Serie A

Sì, perché il Venezia stava per salire in Serie A grazie alla migliore posizione in classifica in Serie B, quando nel finale al 93' ha trovato il gol dell'1-1 nella gara di ritorno che ha sigillato la promozione in Serie A. Dopo l'1-0 dell'andata del Venezia, nella gara di ritorno fuori casa il Cittadella se l'è giocata fino alla fine. Trovando il vantaggio al 26' con Proia. Ma dopo il vantaggio, serviva un'altra rete per la promozione che non è arrivata. Nonostante il Venezia per l'espulsione di Mazzocchi abbia giocato quasi 70' in dieci uomini. E nel finale, al 93' trova anche il pari il Venezia. Che trionfa complessivamente per 2-1 e sale in Serie A.