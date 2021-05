UFFICIALE - Salernitana promossa in Serie A! Andre Anderson la sblocca, Casasola e Tutino regalano la promozione in A

Risultato Salernitana - Ormai è ufficiale, l'eterna rivale campana della SSC Napoli è promossa in Serie A. Il risultato della Salernitana dice 0-3 in casa del Pescara. Una promozione storica per la Salernitana, che nel nuovo millennio non ha mai disputato il massimo campionato italiano, la Serie A.

Festa Salernitana: è 3-0 al Pescara, Salernitana Serie A

Una promozione arrivata grazie alla vittoria per 3-0 col Pescara, infatti dopo questo successo la classifica di Serie B vede la Salernitana seconda con 69 punti e l'Empoli che chiude primo a 73 punti. Sono queste due le squadre promosse senza partecipare ai Play-Off.

Si è scatenata al festa dei granata al termine della gara col Pescara, con il mister Fabrizio Castori felicissimo e che è stato travolto dai calciatori mentre tentava di iniziare la sua intervista ai microfoni di DAZN.

Macte Animo, ecco cosa significa la maglia dei festeggiamenti Salernitana

Subito pronte anche le magliette della Salernitana per la festa con la locuzione latica "Macte Animo", che significa coraggio.

Ai microfoni di DAZN, Fabrizio Castori ha festeggiato con queste parole:

"Una fortissima emozione e una grande gioia, sto provando. Un campionato molto difficile, siamo molto soddisfatti. Ed è bello raggiungere un obiettivo così in una piazza come questa. Se sono pronto per la Serie A? Assolutamente, non vedo l'ora".

La Salernitana è mai stata in Serie A?

Molti si chiedono se la Salernitana è mai stata in Serie A: la risposta è sì, ma poche volte. Infatti, il club di Salerno ha partecipato solo due volte al campionato di Serie A: nel 1947-1948 e nel 1998-1999. E la Salernitana tornerà nel massimo campionato d'Italia per la Serie A 2021-2022.

Andre Anderson la sblocca con un rigore

Dopo un primo tempo molto complesso, al 66' è arrivata la svolta in Pescara-Salernitana: a sbloccare il match è stato Andre Anderson su calcio di rigore. Poco dopo, al 72', Casasola della Salernitana ha fatto 2-0. E nel finale, ha trovato la rete anche Gennaro Tutino con un gol all'81'.