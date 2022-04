UFFICIALE - Giudice Sportivo: Koulibaly squalificato, multa a Insigne

Terminata la 33ª giornata di Serie A con diversi calciatori che salteranno per squalifica il prossimo turno di campionato. Infatti, è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo di Serie A sugli squalificati e c'è anche un giocatore del Napoli.

Squalificati Serie A: 34esimo turno

Marko Arnautovic (Bologna)

Gary Medel (Bologna)

Adam Soumaoro (Bologna)

Matteo Lovato (Cagliari)

Ridgeciano Haps (Venezia)

Sofian Kyine (Venezia)

Kalidou Koulibaly (Napoli) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (quinta sanzione);

Nicolò Zaniolo (Roma)

Daniel Fuzato (Roma)

Ammonizione ed ammenda di 1.500 euro a Lorenzo Insigne (seconda sanzione): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

Attenzione per la partita di recupero di domani Udinese-Salernitana, dove non saranno presenti Molina, Mazzocchi e Djuric per squalifica: ci saranno, invece, per la 34ª giornata.