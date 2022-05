UFFICIALE - Fallo e reazione, Lukic ammonito: era diffidato, salta Torino-Napoli

Ultimissime Serie A - Un'assenza pesante in Torino-Napoli, perché il centrocampista 25enne Sasa Lukic dei granata salterà questo match. Un pilastro per il Torino, il 25enne che sta accompagnando per mano il Toro nelle ultime gare.

Lukic salta Torino-Napoli

Lukic ammonito e diffidato: salta Torino-Napoli

Sasa Lukic ha infatti segnato due doppiette nelle ultime due gare. Ma oggi, al 29' di Empoli-Torino, ha commesso un fallo tattico e ha protestato vistosamente rischiando anche l'espulsione: l'arbitro Cosso non può fare a meno di estrarre il cartellino giallo. Era ammonito e diffidato: salterà quindi la prossima gara, che è proprio Torino-Napoli.

