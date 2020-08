Tuttosport - Napoli su Hateboer, una concorrente in meno: non risulta un inserimento della Juventus per l'esterno

Ultime calciomercato Napoli. Tra le varie squadre interessate ad Hateboer, esterno dell'Atalanta che piace al Napoli, non c'è la Juventus. E' quanto si apprende dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Nelle ultime ore, dopo che Hateboer aveva paventato un suo addio all'Atalanta, sono circolate voci di un interessamento delle Juventus per lo stesso laterale olandese e la valutazione che ne fa la società nerazzurra (25 milioni di euro) lasciava pensare ad un possibile scambio tra Atalanta e Juventus. Questo scenario, tuttavia, non trova alcuna conferma perché i bianconeri non sarebbero interessati né ad Hateboer né a Gosens".