Tuttosport - Napoli: quota scudetto a 87 punti, Spalletti e calciatori in totale fiducia

Ultime da Tuttosport sul Napoli di Spalletti che è pronto a dare battaglia per la lotta scudetto contro Inter e Milan.

Mancano 15 partite al termine del campionato e ci sono 45 punti in palio. Se il Napoli riuscisse a vincerle tutte, raggiungerebbe 94 punti, 4 in più rispetto ai 91 che non furono sufficienti nel 2018 per vincere lo scudetto, ma stavolta potrebbero bastarne altri 38 per riuscire ad appuntarsi il tricolore sul petto. Sì, al Napoli potrebbero essere sufficienti 87 punti, anche se Spalletti ed il suo staff da ieri hanno ripreso a lavorare con il proposito di vincere il maggior numero di sfide, a cominciare dal confronto diretto del 12 febbraio contro l’Inter allo stadio Maradona. La fiducia in casa Napoli è la stessa che aveva trovato dimora fino al match in casa dell’Inter, il 21 novembre scorso. Quella sera si infortunò Osimhen alla testa e lasciò il campo dopo appena 20’, poi al termine della partita fu costretto ad alzare bandiera bianca anche Anguissa a causa di un problema agli adduttori. Da quel momento in avanti, nella squadra azzurra hanno dato forfait fino a 9 calciatori contemporaneamente, con l’effetto che alla 16esima giornata (sconfitta casalinga con l’Atalanta) il Napoli perse la vetta della classifica. Spalletti ha intenzione di riprendersela ripercorrendo la strada che il Napoli aveva fatto con l’organico al completo, cioè fino alla sfida di San Siro contro l’Inter.