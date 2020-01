Tuttosport - Napoli-Juve la seconda partita stagionale con più telespettatori: 2 milioni e 748mila, al primo posto c'è Inter-Juve

Ultimissime calcio Napoli- Napoli-Juventus, come riporta Tuttosport, sale sul podio dei match più televisti nella stagione in corso. Il posticipo del San Paolo, andato in onda domenica sera su Sky, è stato infatti seguito da 2 milioni e 748mila spettatori medi, una cifra che lo rende la seconda partita per audience nell’attuale campionato e il Napoli-Juventus più visto di sempre. In vetta c’è un’altra gara della Juventus, quella disputata il 6 ottobre in casa dell’Inter e che ebbe 3 milioni e 242.759 spettatori medi, con il 13.2% di share. Quello del San Paolo è stato invece del 10.6%, con 4 milioni e 141mila contatti unici. La conferma che quando c’è lo spettacolo (o, almeno, dei grandi interpreti) gli spettatori accorrono in massa.