Ultimissime calcio Napoli - Il quotidiano Tuttosport, analizza il momento del Napoli e parla degli indisponibili in vista di Lazio-Napoli.

I calciatori stanno ritrovando unità anche attraverso le riunioni conviviali, come quella di mercoledì per festeggiare il compleanno di Allan: c’erano tutti, tranne Mertens (si sta curando in Belgio e tornerà il 15 gennaio), Ghoulam e Lozano.