Tuttosport - La promessa di Sarri a Cristiano Ronaldo: "Voglio farti segnare più di 40 gol!"

Notizie calcio - La stagione di Cristiano Ronaldo con la Juventus è ricominciata come era finita la scorsa, con i gol prima di tutto. Il cinque volte Pallone d'Oro ha messo a segno nelle prime due giornate un gol con il Parma (annullato dal Var per pochi centimetri) e uno con il Napoli. Intanto, secondo Tuttosport, ci sarebbe un patto tra Sarri e CR7 per far segnare il portoghese a raffica.

Ronaldo

Juve news, Cristiano Ronaldo e il patto con Sarri

Una "promessa" che CR7 ha preso sul serio adesso: "Voglio farti segnare più di quaranta gol in questa stagione", avrebbe detto questo Sarri a Ronaldo, mettendo nel mirino il record di Higuain in Serie A (36 gol in una stagione con la maglia del Napoli). Nonostante la posizione più defilata in campo, CR7 ora vuole provarci davvero. Nella Juve targata Sarri, l'attaccante centrale è il Pipita e Ronaldo parte a sinistra come ha ribadito di voler giocare. Ma il fenomeno portoghese poi è libero di accentrarsi per cercare la porta e far valere le sue qualità di cecchino durante la partita. Ronaldo è già caldo e dopo la rete contro il Napoli, il suo personale countdown stagionale ora è a -39 dal traguardo promesso dal suo tecnico.