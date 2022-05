Torino-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: tre ballottaggi per Spalletti | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Domani andrà in scena Torino-Napoli, gara valida per la terz'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Spalletti, dopo aver blindanto la qualificazione in Champions League, voglio chiudere bene la stagione e confermare il terzo posto.

Contro il Torino di Juric non sarà una partita facile e Spalletti non ha in mente grandi rivoluzioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in porta ci sarà Ospina mentre la difesa è confermata con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Qualche dubbio in più in mediana dove ha recuperato Lobotka e si gioca una maglia con Fabian accanto ad Anguissa.

Diversi dubbi anche in attacco, dove le uniche certezze sembrano Insigne e Osimhen: ballottaggio aperto tra Politano e Lozano (con il messicano favorito), mentre nel ruolo di sottopunta nel 4-2-3-1 dovrebbe rivedersi Mertens dall'inizio con Zielinski ancora in panchina.