Sky - Torino-Napoli, Juric si affida a Belotti: le ultime di formazione

Notizie Napoli calcio. Domani andrà in scena Torino-Napoli, valida per la terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Nelle probabili formazioni di Torino-Napoli c'è ancora qualche dubbio per Spalletti, mentre sembra avere le idee chiare Juric.

Torino Napoli Juric

Torino-Napoli, probabile formazione granata

Per questa sfida, come riportato da Sky Sport, Ivan Juric dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. La linea a tre a protezione della porta di Berisha sarà composta da Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez.

A centrocampo spazio invece a Ricci e Mandragora in mezzo con Vojvoda e Singo sulle fasce. Sulla trequarti agiranno Dennis Praet e Josip Brekalo alle spalle di Andrea Belotti.

Torino (3-4-2-1): Berisha, Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Ivan Juric.