Torino-Napoli, le ultime da Sky: dubbio Fabian! Osimhen dal 1', scelto il sostituto di Manolas

Notizie Napoli calcio. Domani alle 18.30 il Napoli farà visita al Torino per proseguire la propria rincorsa Champions dopo il rotondo successo ottenuto al "Maradona" contro la Lazio per 5-2.

Torino-Napoli, probabili formazioni

Come riportato da Sky Sport, il tecnico Gattuso ha ancora qualche dubbio di formazione per la gara contro i granata: davanti ci sarà Osimhen al posto di Mertens, per gestire al meglio le fatiche infrasettimanali (il nigeriano col sesto gol stagionale segnato contro la Lazio ha cancellato la prova opaca con l’Inter). A centrocampo Fabian è in dubbio, non dovesse farcela ci sarà Bakayoko con Demme. In difesa Rahamani al posto dello squalificato Manolas.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Murru; Belotti, Sanabria

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian (Bakayoko); Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen