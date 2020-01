Tuttosport - Inter, Tonali per l'estate: contattato l'agente in settimana, è sfida con la Juventus

Serie A - L'Inter cerca di rinforzare la rosa per la lotta allo scudetto. Conte si aspetta rinforzi in mediana. Per questo l’ad Marotta ha ben chiara in testa la strategia. Come riportato da Tuttosport, i nomi per il centrocampo sono: Vidal, Eriksen e Nandez in terza posizione. Intanto, i nerazzurri puntano anche al futuro e per la prossima stagione mettono gli occhi su Tonali o Castrovilli per l’estate. Pronta la sfida con la Juventus, come già accaduto per Kulusevski.

Vidal

Tonali-Inter, contatto con l'agente

A fine stagione l’Inter quasi sicuramente saluterà Borja Valero e Vecino (Gagliardini è un punto di domanda). Dunque oltre al rinforzo di gennaio, Conte avrà poi con sé Barella, Brozovic e Sensi. Inevitabile che ci sia bisogno di innesti. E, al di là del caso Eriksen, sono due gli obiettivi, entrambi giovani, italiani e nel mirino della Juventus: Tonali del Brescia, con cui c’è stato un contatto con l’agente mercoledì, e Castrovilli della Fiorentina, il preferito di Conte. Elementi cari, ma di grande prospettiva.