Tmw - Cremonese, confermato Ballardini al posto di Alvini: domani la firma

Notizie Calcio - Esonero in casa Cremonese dopo l’ultimo posto in classifica e la sconfitta interna per 2-3 nello scontro diretto contro il Monza. Massimiliano Alvini non è più il tecnico della squadra lombarda ed è arrivato anche l'annuncio ufficiale..

Cremonese, pronto Ballardini al posto di Alvini

Al suo posto, come riportano i colleghi di Tuttomercatoweb, ci sarà Davide Ballardini per il quale c’è un’intesa vicinissima. Domani le parti si vedranno ed è attesa la firma sul contratto dalla durata di un anno e mezzo, ma con possibilità di permanenza e programmazione anche in caso di retrocessione.