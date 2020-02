Tapiro d'Oro a Zlatan Ibrahimovic, Striscia La Notizia premia il calciatore dopo il Derby: "Sono arrabbiato" [FOTO]

Serie A - Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, dopo un rocambolesco 4-2 nel Derby di Milano a favore dell'Inter, è stato premiato con il Tapiro d'Oro da Striscia La Notizia su Canale 5. Il calciatore svedese arrivato a gennaio è stato protagonista con un gol e un assist nel primo tempo per il vantaggio momentaneo di 0-2 per i rossoneri. Le parole dell'attaccante svedese: "Se non vinci una partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare ancora in Italia. Qua a Milano sto bene. La prossima partita andrà meglio".