Stadi Serie A, si valuta l'aumento di capienza: oggi la nuova ordinanza

Notizie calcio. Non solo lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto, con l’ordinanza per eliminare la restrizione che sarà firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Sono diversi i provvedimenti che il Governo è pronto a prendere, allentando le misure e le regole considerando la discesa della curva epidemiologica.

Stadi Serie A verso nuovo aumento di capienza

Come spiegato dal Corriere della Sera, rimangono le norme legate ad esempio al green pass rafforzato che di fatto serve per tutte le attività sociali e al green pass base per andare al lavoro (con l’obbligo per gli over 50 del rafforzato). Ma sia pur lentamente si percorre la strada verso la normalità. «Un percorso simile a quello intrapreso dagli altri Paesi europei», sottolinea Speranza.

Per quanto riguarda la mascherina, resterà l’obbligo al chiuso e in occasione, per quanto riguarda lo sport, di competizioni ed eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, in cui vanno indossate le Ffp2.

Per quanto riguarda gli stadi, attualmente la capienza negli stadi è ridotta: si può stare negli impianti all’aperto con una capienza del 50% rispetto a quella massima consentita e del 35% in quelli al chiuso. Tuttavia, spiega il Corriere della Sera, nei prossimi giorni è possibile che anche questa regola venga rivista e che si arrivi a un ampliamento della capienza massima consentita.