Sportmediaset - Esonero Sarri! Il tecnico via se perde con la Lazio, Pirlo e Buffon al suo posto

Serie A - Sarri-Juve, tutto può succedere nelle prossime ore! Come riportato da Sportmediaset, potrebbero essere giorni importanti per il futuro della società bianconera. Clamorosa bomba di calciomercato che riguarda la Juventus e Maurizio Sarri. L'allenatore italiano rischia seriamente l'esonero.

Esonero Sarri, Sportmediaset lancia la bomba di calciomercato della Juventus

La Juventus giocherà contro la Lazio nella prossima giornata di Serie A che si giocherà lunedì 20 luglio. decisiva. Come riportato da Sport Mediaset, in caso di ennesimo ko contro i biancocelesti nella prossima partita di campionato, Sarri potrebbe essere esonerato. Al suo posto i bianconeri avrebbero scelto come traghettatore Andrea Pirlo per chiudere la stagione. Coppia Pirlo-Buffon sulla panchina.