Sportmediaset - Accordo CTS-medici Serie A in caso di nuovi positivi: la quarantena durante il campionato passa da 14 a 7 giorni

Ultime notizie calcio. Proseguono i passi in avanti verso la ripresa del calcio giocato anche in Italia. Come riportato da Sportmediaset, è stato trovato un accordo tra il Comitato tecnico scientifico e i medici di Serie A in merito al protocollo sanitario da seguire in occasione di un'eventuale positività emersa alla ripresa del campionato. In base a questa modifica, nel caso di un giocatore contagiato, il periodo di quarantena viene ridotto da 14 a 7 giorni, sia per il diretto interessato, sia per la sua squadra, mentre rimane di due settimane se la positività viene riscontrata durante gli allenamenti collettivi.