Spalletti-Napoli, Gazzetta: proseguono i discorsi con De Laurentiis, ma la Champions di Gattuso potrebbe portare imbarazzo

Notizie Napoli calcio. Si giocano due partite per il Napoli: da un lato la rincorsa Champions che passa oggi contro lo Spezia, dall'altro la ricerca di un sostituto per Rino Gattuso. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta della Sport:

"Occorrono 12 punti in queste ultime 4 partite per garantire al Napoli l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions. Non ci saranno più bonus per Gattuso, giunto ad un bivio importante della sua esperienza napoletana. Ci terrebbe a raggiungere l’Europa dei grandi, fosse solo per il fatto di creare imbarazzo al presidente, che sta discutendo con Luciano Spalletti per il futuro.