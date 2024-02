Sky - Napoli-Juve, Allegri col dubbio Chiesa: ancora in dubbio Danilo, due assenti

Ultime notizie Serie A - Arrivano gli aggiornamenti sulla formazione di Allegri in vista di Napoli-Juventus: dopo il colpo subito al piede destro durante l'allenamento di ieri da Alex Sandro, l'esterno bianconero Federico Chiesa non è sceso in campo oggi alla Continassa e resta in dubbio per la sfida di Napoli.

Napoli-Juve, le ultime di formazione da Torino

Come scrive Sky Sport, solo domani si saprà se potrà esserci o meno Federico Chiesa a Napoli:

"Il momento delle decisioni non è ancora arrivato. Allegri si trascina ancora per qualche ora il dubbio se potrà o meno contare su Federico Chiesa in vista della trasferta di domenica sera, al Maradona, contro il Napoli. L'attaccante classe '97, infatti, ha ancora dolore e non è sceso in campo nell'allenamento alla Continassa: sarà rivalutato domani in ottica di una possibile convocazione. Ha lavorato ancora a parte anche Danilo (assente nell'ultima contro il Sassuolo) in una seduta caratterizzata dal lavoro sui reparti, con focus sulla costruzione della manovra tra difesa e centrocampo. In attesa di capire se avrà a disposizione Chiesa, l'allenatore bianconero sa già che dovrà fare a meno di McKennie e Rabiot che hanno rimediato due lussazioni nel match di domenica scorsa, rispettivamente al dito del piede e alla spalla. Al loro posto l'ipotesi è inserire sia che Miretti che Alcaraz oppure uno dei due più Cambiaso nel ruolo di mezzala".