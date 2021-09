Sky - Lite Spalletti-Allegri, volano parole grosse negli spogliatoi: tutto è nato da una lamentela del tecnico bianconero

Notizie Napoli calcio. Animi tesi negli spogliatoi del "Maradona", dove Spalletti e Allegri non se le sono mandate a dire dopo il successo del Napoli per 2-1 contro la Juventus. La redazione di Sky Sport ha ricostruito l'intera vicenda:

Dopo le interviste Tv, l’allenatore del Napoli è rientrato negli spogliatoi andando a “salutare” il collega della Juventus. Qualche parola di Allegri sul comportamento di Spalletti nei confronti dell’arbitro in campo non è piaciuta allo stesso allenatore del Napoli.

Gli animi si sono subito surriscaldati e anche le voci si sono fatte notare negli spogliatoi del Maradona davanti a spettatori inconsapevoli: le dirigenze di Napoli, Juventus e parte della stampa che era pronta per ascoltare le voci dei due allenatori nel post gara. “Non ho mai protestato con l’arbitro e non abbiamo litigato con Allegri durante la gara. Non ho mai vinto contro di lui, per una volta che vinco mi viene a fare la morale sugli arbitri?” lo sfogo di Spalletti in conferenza stampa dopo l’incontro “ravvicinato”.